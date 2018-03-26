«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня

Главные события понедельника

Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста

Минтруд России на годовой коллегии позитивно оценил результаты своей работы в 2017 году. Говоря о задачах, которые стоят перед ведомством, министр труда Максим Топилин не упомянул повышение пенсионного возраста. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Польша нашла альтернативу российскому газу

Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк заявил, что Варшава планирует закупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС

Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно

Сотрудника частного охранного предприятия, который отключил систему оповещения при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центре, могут задержать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Захарова пообещала Лондону сюрприз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала «сюрприз» для Великобритании и других западных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

17 стран высылают российских дипломатов

США, Канада и 14 стран Евросоюза Украина приняли решение о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

США показали прототип звукового оружия

Ученые из министерства обороны США создали прототип акустической лазерной пушки, способной создавать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров. О разработке пишет Defense One.

Умер основатель МММ Мавроди

В понедельник, 26 марта, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Бывший посол ЕС: у Украины нет способов вернуть Крым

Бывший посол Евросоюза в России, британский политолог Майкл Эмерсон заявил, что у Украины «нет способов вернуть Крым, кроме большой войны». Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Апостроф». По его словам, санкции ЕС в отношении отдельных лиц в Крыму «остаются и, возможно, будут всегда».

Украина задержала российское судно

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России. Об этом сообщается на сайте ведомства.