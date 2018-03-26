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«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Минтруд России на годовой коллегии позитивно оценил результаты своей работы в 2017 году. Говоря о задачах, которые стоят перед ведомством, министр труда Максим Топилин не упомянул повышение пенсионного возраста. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Польша нашла альтернативу российскому газу
Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк заявил, что Варшава планирует закупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.
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Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Сотрудника частного охранного предприятия, который отключил систему оповещения при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центре, могут задержать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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Захарова пообещала Лондону сюрприз
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала «сюрприз» для Великобритании и других западных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
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17 стран высылают российских дипломатов
14 стран Евросоюза, США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».
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США показали прототип звукового оружия
Ученые из министерства обороны США создали прототип акустической лазерной пушки, способной создавать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров. О разработке пишет Defense One.
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Умер основатель МММ Мавроди
В понедельник, 26 марта, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди. Об этом пишет «Московский комсомолец».
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Бывший посол ЕС: у Украины нет способов вернуть Крым
Бывший посол Евросоюза в России, британский политолог Майкл Эмерсон заявил, что у Украины «нет способов вернуть Крым, кроме большой войны». Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Апостроф». По его словам, санкции ЕС в отношении отдельных лиц в Крыму «остаются и, возможно, будут всегда».
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Украина задержала российское судно
Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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