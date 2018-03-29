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Япония начала переговоры с Северной Кореей
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Япония начала переговоры с Северной Кореей 

Вести Экономика 29 марта 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Япония заявила о начале переговоров с Северной Кореей через свое посольство в Пекине, указывая на то, что Токио не хочет оставаться в стороне от недавнего всплеска дипломатической активности.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Пекин на этой неделе для переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином.
В апреле Ким также встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а затем на запланированном саммите с президентом США Дональдом Трампом.
Главный помощник премьер-министра Синдзо Абэ, главный секретарь кабинета министров Йосихидэ Суга сказал, что переговоры Токио с Пхеньяном начались через посольства двух стран в Пекине, а также другими «различными способами».
Суга при этом отказался раскрыть какие-либо подробности переговоров.
Переговоры Японии с КНДР начались после того, как 16 марта Абэ заявил южнокорейскому лидеру Муну о том, что Токио хотят начать переговоры с Северной Кореей.
Как писали «Вести. Экономика», лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, как ожидается, проведут историческую встречу всего через четыре недели.
Саммит состоится 27 апреля на южной стороне демилитаризованной зоны. Это будет первая за 11 лет встреча лидеров двух стран.
Лидеры Северной и Южной Кореи встречались только дважды, с тех пор как полуостров был разделен в 1948 году: в июне 2000 и в октябре 2007 года.
Саммит в следующем месяце предшествует потенциальной встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа и является кульминацией дипломатических усилий сторон.
Ранее в этом году президент Южной Кореи пригласил спортсменов, болельщиков и официальных лиц Северной Кореи на Олимпийские игры в попытке снизить напряженность, которая увеличивалась до этого времени между Пхеньяном, Сеулом и Вашингтоном из-за ядерной программы КНДР.
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