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Австрия пожаловалась на требование Британии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Австрия пожаловалась на требование Британии выслать российских дипломатов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Посол Великобритании в Австрии многократно выражал Вене протест из-за отказа высылать российских дипломатов в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила министр иностранных дел страны Карин Кнайсль, передает krone.at.
По ее словам, глава британской дипмиссии пытался заставить австрийские власти принять конкретные меры. При этом она уточнила, что по согласованию с федеральным канцлером Себастьяном Курцем Вена не будет на национальном уровне высылать российских дипломатов.
Кнайсль добавила, что решение австрийских властей никак не связано с опасениями по поводу возможных контрмер со стороны Москвы.
«Именно в критические моменты нужно оставлять открытыми каналы [для диалога]», — добавила глава МИД.
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.
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