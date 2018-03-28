Австрия посетовала на давление Лондона по РФ 

Великобритания многократно пыталась заставить Австрию присоединиться к странам, объявившим о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», пишет «Лента.ру» со ссылкой на австрийские СМИ.
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что посол Великобритании в Австрии несколько раз заявлял протест из-за отказа высылать российских дипломатических работников.
Кнайсль подтвердила, что по согласованию с федеральным канцлером Себастьяном Курцем Австрия не будет высылать российских дипломатов.
Решение не связано с опасениями относительно возможных контрмер со стороны Москвы, подчеркнула Кнайсль и добавила, что в критические моменты нужно оставлять открытыми каналы для диалога.
Ранее более 25 стран мира объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.