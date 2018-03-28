Почему Чехия поддержала антироссийскую риторику

«Объект для внешнего давления»: почему премьер-министр Чехии поддержал антироссийскую риторику

Президента Чехии Милоша Земана обвиняют в госизмене из-за «пророссийской» позиции по «делу Скрипаля». Ряд чешских депутатов намерены подать соответствующую конституционную жалобу. Днём ранее премьер-министр страны Андрей Бабиш объявил о высылке трёх российских дипломатов, обвинив их в шпионаже в пользу РФ . Однако ещё несколько месяцев назад глава кабмина выступал против антироссийских санкций и перехода Чехии на евро. Почему Бабиш пошёл против Земана и стал поддерживать евроатлантический курс, выяснял RT.

«Что касается высылки дипломатов, то я считаю это немного излишним, но не имею ничего против. Пусть это происходит. Они со временем опять вернутся», — добавил Милош Земан. Чешские парламентарии обвинили президента Милоша Земана в государственной измене. Поводом стала его позиция по «делу Скрипаля» — в минувший понедельник Земан поручил национальной Службе информационной безопасности проверить версию, которая гласит, что вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ , могло быть произведено на чешской территории. Также политик выразил сомнение в справедливости обвинений, которые выдвинули британские власти против России. В интервью пражскому сетевому телеканалу Blesk Земан заявил, что «желает знать факты» и будет рад, если Лондон предоставит какие-то доказательства. Также чешский президент подчеркнул, что российские власти не пытались связаться с ним по делу об отравлении Скрипаля.

Чешский президент также заявил, что версия, по которой высылаемые из страны российские дипломаты — не кто иные, как разведчики Москвы , смешна.

«Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии», — заявила Немцова. Распоряжение Земана проверить, находится ли на территории Чехии вещество A-234, спровоцировало волну обвинений, в первую очередь, со стороны оппозиции. Как заявила депутат и бывший председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова, таким образом президент совершил государственную измену.

«Россия ведет гибридную войну с Западом, к которому мы относимся. Дезинформация — часть этой войны. И теперь президент Земан присоединился к дезинформационной кампании», — заявил Фарский. К этим обвинениям присоединились глава и член движения STAN Ян Фарский и Петр Газдик — они рассматривают возможность конституционной жалобы на Земана. К STAN намерена присоединиться и оппозиционная партия TOP 09.

«Уже само по себе слово «дипломат» неправильное. На самом деле это люди, которых называют незадекларированными разведчиками. В Чехии их вроде бы больше всего в Европе», — написал ранее Бабиш на своей странице в Facebook, комментируя решение о высылке российских дипломатов. Слабый иммунный статус 26 марта правительства нескольких государств объявили, что высылают российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Речь идёт о США , Франции, Германии, Польше Испании и других — всего 25 стран, включая Чехию, которая выслала трёх дипломатов. О решении Праги в понедельник сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Партия АНО («Акция недовольных граждан»), которую возглавляет Бабиш, выиграла осенью прошлого года парламентские выборы, получив 29,64% голосов избирателей и 78 мест в парламенте Чехии из 200. Во время предвыборной кампании Бабиш не раз заявлял, что намерен восстановить торгово-экономические отношения с Россией. Политик позиционировал себя как сторонника большей независимости Праги от Евросоюза , в первую очередь, речь шла о миграционной проблеме — население Чехии выступает категорически против приёма мигрантов. На исход выборов могло повлиять и то, что Бабиш пользовался поддержкой Земана. Президент популярен в Чехии — Земан успешно переизбрался на президентский пост в январе 2018 года. Опросы показывают, что взвешенный курс президента поддерживают больше половины граждан — по данным социологов, доверие к Земану колеблется на уровне 55—56%

Партия АНО умудрилась получить существенную поддержку на выборах даже несмотря на то, что Бабиш, объявивший борьбу с коррупцией своим приоритетом, сам оказался в центре громкого коррупционного скандала.

Долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 2014 года занимал пост министра финансов Чехии, и, как считает следствие, бизнесмен осуществлял мошеннические махинации при получении дотаций Евросоюза.

«Я, как председатель правительства, не могу нести ответственность за ситуацию, когда на посту вице-премьера и министра финансов находится человек, прошлое которого неясно и в отношении которого имеются многочисленные подозрения по поводу уклонений от уплаты налогов», — заявил Богуслав Соботка, возглавлявший тогда правительство. В мае 2017 года чешский кабмин подал в отставку из-за обвинений против главы Минфина

После того, как Бабиш стал и.о. премьер-министра, чешская полиция обратилась к парламенту с просьбой снять с политика иммунитет, чтобы продолжить судебное разбирательство. В январе это требование удовлетворили — за отмену неприкосновенности Бабиша проголосовали все депутаты, кроме фракции АНО. Следует отметить, что к обвинениям против Бабиша ранее присоединилось и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством.

За несколько дней до этого парламент отказал в вотуме доверия кабмину, сформированному во главе с Бабишем — его кандидатуру поддержали только его однопартийцы. Ведь, несмотря на то, что партия миллиардера опередила соперников на выборах, получить парламентское большинство АНО всё же не смогла. Милош Земан принял отставку кабмина. И теперь если три попытки заново сформировать правительство провалятся, в стране пройдут досрочные перевыборы парламента. При этом противники Бабиша заявляли, что готовы вести переговоры с партией АНО о создании коалиционного правительства только при условии, что сам бизнесмен не будет претендовать на премьерский пост. Евроатлантический разворот

«Хотел бы дать такой совет (Милошу Земану. — RT): если он хочет добиться успеха во втором туре выборов, то должен ясно обозначить, что не хочет ориентировать нашу страну на Восток», — заявил Бабиш. В последние месяцы Бабиш, прежде не отличавшийся явной проамериканской риторикой, сделал целую серию заявлений в пользу США. Так, 9 февраля политик сообщил о «верности» Праги евроатлантическим приоритетам, добавив, что намерен укреплять позиции Чехии в НАТО и Евросоюзе. Накануне президентских выборов в январе Бабиш призвал Милоша Земана «ясно декларировать», что его визиты в Россию и КНР продиктованы исключительно интересами чешского бизнеса, а не политическими мотивами.

В феврале текущего года также стало известно о планах Праги развернуть в стране натовский центр спутникового наблюдения. Он должен заработать к концу 2019 года, сообщила пресс-секретарь военной разведки республики Алжбета Ритгофова. Прежде Чехия воздерживалась от размещения на своей территории инфраструктуры альянса. В стране нет американских военных баз — против этого выступает и население, и руководство республики. Также в 2014 году Прага ликвидировала полигон в области Брды, где Пентагон собирался разместить радары ПРО.

27 марта стало известно, что движение АНО сумело добиться согласия от Чешской социал-демократической партии на формирование коалиционного кабмина. Глава ЧСДП Ян Гамачек пошёл на уступки, согласившись на то, чтобы Андрей Бабиш остался на посту премьер-министра. В обмен социал-демократы получат посты министра внутренних дел или финансов — в ЧСДП пришли к выводу, что смогут таким образом пресечь возможные попытки премьера вмешаться в ход антикоррупционного расследования. Всего же социал-демократы претендуют на пять министерских постов в новом правительстве.

Сделка с АНО позволит социал-демократам укрепить свои позиции — третья по значимости партия Чехии набрала на последних парламентских выборах всего 7,27% голосов и 15 депутатских мест. Дрейф в еврозону

«Все современные процессы будут работать в полной мере только тогда, когда мы будем членами внутреннего рынка, станем неотделимой частью Европейского Союза», — заявлял Соботка в октябре прошлого года. Председатель ЧСДП Богуслав Соботка ранее активно поддерживал переход на евро. По мнению политика, этот шаг позволил бы Чехии «оставаться в ядре Европейского Союза».

Однако эксперты считают, что подобный шаг принёс бы чешской экономике больше вреда, чем пользы. Президент Земан ранее говорил, что в этом случае Праге пришлось бы расплачиваться за долги Греции

Соботка не раз критиковал Земана за нежелание поддерживать западную антироссийскую риторику.

Как отметила в интервью RT старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Анна Четверикова, особую актуальность прозападная повестка приобретает во время предвыборных кампаний в Чехии. Из-за коррупционного скандала Бабиш оказался в очень сложном положении и был вынужден искать поддержку со стороны третьих сил.

«Андрей Бабиш надеялся сформировать кабмин с первой попытки, но у него это не получилось, несмотря на содействие Земана, что очень ослабило его позиции, — отметила эксперт в интервью RT. — Сейчас ему нужно заручиться поддержкой партий, потому что ранее все политические силы отказывались с ним сотрудничать. Понятно, что Бабиш сейчас развернётся в сторону Евросоюза, оппонировать Брюсселю не в его интересах».

Хотя до выборов Андрей Бабиш зарекомендовал себя в роли «финансового евроскептика», на декабрьском саммите ЕС политик сделал ряд заявлений, говорящих о том, что он изменил отношение к европейским финансовым институтам. Например, Бабиш пообещал вернуться к процессу ратификации Фискального акта, который в 2012 году принял ЕС, но отвергли Прага и Лондон. По этому договору Брюссель получает право контролировать размер бюджетных трат стран-участниц еврозоны. «Смена установок»

«Брюссель заинтересован в том, чтобы Чехия вошла в еврозону, Прагу будут подталкивать к сделке с ЕЦБ, — пояснил Коктыш в интервью RT. — Свою роль в этом может сыграть и Андрей Бабиш — в последнее время он искал ту силу, на которую смог бы опереться — политика, как и актёра, не бывает без режиссёра». По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилла Коктыша, дрейф Чешской Республики в еврозону при одновременном развороте в сторону США весьма предсказуем.

«Бабиш хотел продемонстрировать, что он, образно говоря, святее Папы Римского. То, какую позицию он занял по отношению к России, является закономерным продолжением предыдущих событий, равно как и союз Бабиша с социал-демократами. Свою роль мог сыграть также страх Бабиша перед уголовным преследованием. В этих условиях он стал лёгким объектом для внешнего давления», — подчеркнул эксперт. Эксперт считает, что недавние антиросийские выпады Бабиша были связаны с внутриполитической ситуацией в Чехии и шаткостью его собственных позиций.