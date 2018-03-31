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Американцы пожаловались на русофобию
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Американцы пожаловались Трампу на русофобию 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Русские жители США не довольны нынешним состоянием российско-американских отношений и столкнулись с русофобией. Об этом говорится в открытом письме общественной организации «Конгресс русских американцев» в адрес президента Дональда Трампа. Документ опубликован на сайте организации.
«Одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам. Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьезной дискриминацией», — говорится в обращении.
При этом организация обращает внимание, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал наладить отношения с Россией, но не выполнил этого. «Более 90 процентов американцев проголосовали за Вас в надежде, что вы восстановите отношения с Россией и отмените санкции. Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания», — сказано в документе.
По мнению авторов письма, плохие отношения Москвы и Вашингтона в целом делают мир более опасным. В документе содержится призыв как можно скорее начать диалог по наиболее острым проблемам.
Комментируя высылку 60 российских дипломатов из США, русские американцы указывают, что момент для таких шагов был выбран неудачно: в России сейчас оплакивают жертв трагедии в Кемерове.
Трампу напомнили, что «Конгресс русских американцев» был создан еще в 1973 году, в нем состоит несколько тысяч членов, среди которых есть лауреат Нобелевской премии и много выдающихся деятелей культуры.
26 марта власти США заявили, что высылают из страны 48 работников российского посольства, 12 сотрудников представительства России при ООН и закрывают консульство РФ в Сиэтле. В ответ Москва объявила о высылке 60 американских дипломатов.
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