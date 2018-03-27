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Евродепутат заявила о расколе в ЕС
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Акция «остракизма России» демонстрирует раскол ЕС, заявила евродепутат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 4.0/Sven Tupits
Решение ряда стран Запада, Евросоюза и НАТО о высылке российских дипломатов в рамках акции солидарности с Великобританией показало отнюдь не единство внешнеполитических структур. Напротив, результат говорит о явном расколе в западной дипломатии, считает депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.
Всего в акции участвовали 14 стран-членов Евросоюза из 28, о чем сообщил глава ЕС Дональд Туск. В понедельник, 26 марта, о высылке российских дипломатов сообщили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Голландия, Франция, Германия и другие. Позже к ним присоединились США.
Несмотря на колоссальное давление Лондона, половина стран Евросоюза не поддержала акцию по атаке на МИД России. И это очевидная победа Москвы, поскольку в Европе так и не удалось создать единый антироссийский фронт. Высылка одного, двух и даже трех дипломатов — явно не тот размах, на который рассчитывали в Великобритании.
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом дала однозначную оценку проведенной акции "остракизма России".
"На моей памяти — а это не так и мало, четыре года — это первый раз, когда внешнеполитический раскол в ЕС так явно виден со стороны", — цитирует депутата Sputnik Эстония.
Первой о высылке сотрудников МИД России сообщила Великобритания: сразу после голословных, ничем не подкрепленных обвинений в отравлении бывшего сотрудника MI-6 Сергея Скрипаля из уст премьер-министра Терезы Мэй 13 марта, были высланы 23 российских дипломата, заморожены контакты с Москвой на высоком уровне, а королевской семье и госчиновникам было запрещено летом посещать чемпионат мира по футболу в России.
Москва отрицает какую-либо причастность к отравлению, а глава МИД Сергей Лавров назвал все обвинения чушью. Россия призывает провести совместное расследование инцидента в Солсбери. Кроме того, Следственный комитет со своей стороны возбудил уголовное дело о покушении на российскую гражданку Юлию Скрипаль. Также Кремль однозначно дал понять, что любое враждебное действие Запада в отношении России повлечет за собой жесткий зеркальный ответ.
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 Ещё 8 источников 
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