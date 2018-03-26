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Хантсман призвал Россию к «большей ответственности»
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Хантсман призвал Россию стать «более ответственным» партнёром 

RT на русском 39 минут назад
Фото: globallookpress.com © Igor Russak
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон готов улучшить отношения с Москвой, но России нужно «стать более ответственным партнером». Заявление Хантсмана опубликовано в Twitter американской дипмиссии.
«США готовы к сотрудничеству и улучшению отношений между обеими странами. Но это станет возможно лишь тогда, когда Россия решит стать более ответственным партнёром», — сказал американский посол, комментируя высылку российских дипломатов из ряда стран.
Ранее США, Канада и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
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