Сестра Савченко рассказала о ее содержании в СИЗО

Сестра Надежды Савченко рассказала о ее содержании в СИЗО

По словам Веры Савченко, в СИЗО , в котором находится ее сестра Надежда , очень холодно. «Кругом камеры… Она попросила одеяло, потому что в помещении холодно», — сказала Вера Савченко. Сестра Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов, рассказала об условиях содержания украинского нардепа в СИЗО. Комментарий Веры Савченко был опубликован на сайте телеканала «112 Украина ». Надежда Савченко была задержана Службой Безопасности Украины 22 марта. На следующий день суд признал задержание депутата Рады незаконным, однако все же арестовал нардепа на два месяца без права внесения залога. По версии СБУ¸ Надежда Савченко якобы планировала организацию терактов в Киеве и здании парламента, а также покушения на жизнь высших руководителей страны, в том числе и украинского президента Петра Порошенко Надежда Савченко угодила в СИЗО, однако Запад не торопится нарушать гробовое молчание в связи с арестом украинского депутата. Почему Запад хранит гробовое молчание в связи с задержанием Надежды Савченко? Чем так пугает украинский нардеп Петра Порошенко? И стоит ли кто-то за фигурой Надежды Савченко? Программа «Специальный репортаж» проводит собственное расследование. Не пропустите — в понедельник в 20:20 на телеканале «Звезда»