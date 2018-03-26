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Испания выдала ордер на арест Пучдемона
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Испания выдала ордер на арест Пучдемона 

ТАСС 1 час назад
Фото: © EFE/SRDJAN SUKI
Генпрокуратура в немецком городе Шлезвиг (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере страны), которая рассматривает дело Карлеса Пучдемона, получила от Испании ордер на арест политика.
Об этом сообщил корреспондент ТАСС в понедельник представитель ведомства.
"Мы получили от испанских органов ордер на его арест, у нас также есть европейский ордер", — отметил он. По словам представителя прокуратуры, сегодня суд вынесет решение о заключении Пучдемона под стражу.
Представитель ведомства отметил, что решение об экстрадиции бывшего главы каталонского правительства будет принято только после Пасхи, которая в этом году у католиков и протестантов приходится на 1 апреля. Лишь затем будет рассматриваться возможность его экстрадиции в Испанию. "Решение совершенно точно не будет принято до Пасхи", — сказал собеседник агентства.
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