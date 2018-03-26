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Швеция вышлет российского дипломата
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Швеция вышлет одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля» 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: страница посольства РФ в Швеции в Facebook
Швеция приняла решение о высылке одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля", сообщили РИА Новости в МИД Швеции.
"Швеция высылает одного российского дипломата", — сказал представитель МИД.
В понедельник США объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе, 12 сотрудников постпредства страны при ООН и закрытии генерального консульства РФ в Сиэттле. Также о высылке российских дипломатов объявили 14 стран ЕС, Канада и Украина.
Лидеры стран ЕС согласовали на саммите на прошлой неделе общее заявление по инциденту в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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