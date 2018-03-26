Хорватия объявила о высылке российского дипломата

Хорватия объявила о решении выслать из страны одного российского дипломата в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «Республика Хорватия — одно из 14 государств, которое сегодня провозгласит одного аккредитованного дипломата в Республике Хорватия персона нон-грата», — цитирует РИА Новости премьер-министр страны Андрея Пленковича.
Ранее стало известно, что США, Канада и 14 стран ЕС высылают российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Среди стран ЕС: Германия, Франция, Дания, Нидерланды, Польша, Италия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Румыния.
14 марта премьер Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля. Член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал высылку британских дипломатов из России.