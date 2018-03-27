В ФРГ вступились за Россию

Решение властей ФРГ объявить персонами нон грата четырех российских дипломатов является опрометчивой мерой. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених.
"Высылка четырех российских дипломатов является опрометчивой мерой и не соответствует политическим критериям, целесообразным в случае со Скрипалем", — сказал немецкий политик в интервью газете Die Welt.
Мютцених, однако, назвал необходимым последовательный ответ международного сообщества на инцидент в британском Солсбери. "Возможно, российское правительство ответит нам аналогичными шагами", — предположил вице-председатель фракции СДПГ в Бундестаге.
В понедельник США, а затем и ряд других государств заявили о высылке российских дипломатов. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Официальный Лондон, не предъявляя доказательств, обвиняет в атаке на британского шпиона Москву. МИД РФ пообещал ответить на недружественные шаги ряда стран.