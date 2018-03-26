Адвокат обжаловал арест Савченко

"В суде была зарегистрирована моя апелляция, через два-три дня она будет назначена к рассмотрению", — сказал Чевгуз журналистам в понедельник после посещения канцелярии Апелляционного суда Киева.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку.