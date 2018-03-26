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Адвокат обжаловал арест Савченко
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Защита Савченко обжаловала в Апелляционном суде Киева ее арест 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Защита депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко подала в Апелляционный суд Киева жалобу на ее арест по делу о подготовке терактов, сообщил адвокат политика Виктор Чевгуз.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку.
"В суде была зарегистрирована моя апелляция, через два-три дня она будет назначена к рассмотрению", — сказал Чевгуз журналистам в понедельник после посещения канцелярии Апелляционного суда Киева.
Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.
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