Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал высылку российских дипломатов с территорий европейских стран.
Сьогоднішній вияв солідарності має бути лише початком. Необхідні подальші сильні та комплексі дії. Росія розуміє лише таку мову. Російський газ має «нервово-паралітичну» дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 марта 2018 г.
«Сегодняшнее проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексе действия. Россия понимает только такой язык. Российский газ имеет «нервно-паралитическое» действие для всей Европы. И Европа, и Украина должны избавиться российской газовой зависимости», — написал он в Twitter.
Министр также отметил, что Украина и её партнёры готовились к высылке российских дипломатов определённое время и сделали это скоординировано.
«13 российских дипломатов высылаем с Украины. Действуем как часть демократического трансатлантического сообщества», — добавил он.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 14 стран ЕС решили выслать дипломатов России в связи с отравлением в британском Солсбери.