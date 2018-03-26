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Климкин прокомментировал высылку российских дипломатов
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Климкин призвал к новым действиям после высылки российских дипломатов из стран Европы 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал высылку российских дипломатов с территорий европейских стран.
«Сегодняшнее проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексе действия. Россия понимает только такой язык. Российский газ имеет «нервно-паралитическое» действие для всей Европы. И Европа, и Украина должны избавиться российской газовой зависимости», — написал он в Twitter.
Министр также отметил, что Украина и её партнёры готовились к высылке российских дипломатов определённое время и сделали это скоординировано.
«13 российских дипломатов высылаем с Украины. Действуем как часть демократического трансатлантического сообщества», — добавил он.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 14 стран ЕС решили выслать дипломатов России в связи с отравлением в британском Солсбери.
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