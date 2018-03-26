Климкин прокомментировал высылку российских дипломатов

Сьогоднішній вияв солідарності має бути лише початком. Необхідні подальші сильні та комплексі дії. Росія розуміє лише таку мову. Російський газ має «нервово-паралітичну» дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 марта 2018 г.

«13 российских дипломатов высылаем с Украины. Действуем как часть демократического трансатлантического сообщества», — добавил он.

Министр также отметил, что Украина и её партнёры готовились к высылке российских дипломатов определённое время и сделали это скоординировано.