США и Канада обсудили высылку «российских разведчиков»

Лидеры США и Канады обсудили высылку «российских разведчиков»

"Такое поведение России является последним (примером) в ее постоянной дестабилизирующей деятельности во всем мире", — отмечается в заявлении.

Ранее 16 стран Евросоюза , а также США, Канада, Норвегия Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.