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США и Канада обсудили высылку «российских разведчиков»
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Лидеры США и Канады обсудили высылку «российских разведчиков» 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник обсудили высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы подтвердить солидарность обеих стран с Соединенным Королевством (Великобританией — ред.) и обсудить совместную высылку российских разведчиков в ответ на использование Россией химического оружия военного класса на территории Соединенного Королевства", — говорится в заявлении Белого дома
"Такое поведение России является последним (примером) в ее постоянной дестабилизирующей деятельности во всем мире", — отмечается в заявлении.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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