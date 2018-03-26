США выразили соболезнования России

Белый дом выражает глубокие соболезнования в связи с трагедией в Кемерово , заявил представитель администрации президента США , отметив, что эта новость «разбивает сердце».

«Я от имени американского народа хочу принести свои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Кемерово. Эта новость разбивает сердце», — передает его слова РИА «Новости». Заявление по ситуации в Кемерово он сделал сразу после сообщения о высылке 60 российских дипломатов, отметив, что «отходит от регламента».

Ранее соболезнования выразила канцлер Германии Ангела Меркель , которая заявила, что потрясена последствиями пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

Также соболезнования выразил посол Великобритании России Лори Бристоу.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем, не исключен поджог. В Кузбассе объявили пятидневный траур.