Российских дипломатов решили выслать 14 стран ЕС 

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что 14 стран Евросоюза решили выслать российских дипломатов.
Среди вышеуказанных государств есть Чехия, которая вышлет трех дипломатов, и Дания, которую покинут двое сотрудников российской дипмиссии, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Латвия и Эстония вышлют по одному российскому дипломату, Литва — трех, ФРГ и Польша — четырех дипломатов.
До этого стало известно, что как минимум 10 европейских стран могут принять меры в отношении России в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На прошлой неделе британские СМИ сообщали, что 20 стран могут объявить о высылке российских дипломатов в связи с данным делом.