Ещё
Белый дом пояснил отношение Трампа к России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом пояснил отношение Трампа к России 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что президент США Дональд Трамп, несмотря на высылку 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля, по-прежнему открыт к взаимодействию с Россией в некоторых вопросах.
«Наши отношения с Россией зависят исключительно от России, Владимира Путина и российских высокопоставленных чиновников. Мы хотим иметь взаимовыгодные отношения. Президент хочет работать с Россией. Но иногда этому мешают их действия — отравление в Великобритании поставило под угрозу не только двух людей, но и других невинных граждан», — цитирует РИА «Новости» Шаха.
По его словам, США и союзники не могут оставлять такие ситуации без ответа. «Но президент открыт к работе с Россией по вопросам, вызывающим взаимное беспокойство, включая терроризм и другие», — отметил он.
В понедельник сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британцам пообещали резко усложнить получение виз в Россию Украинские пограничники задержали российское судно Российских дипломатов решили выслать 14 стран ЕС
 Ещё 73 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ349
В России анонсировали «ответ каждому»389
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ136
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово118
США закрывают консульство РФ по неожиданной причине86
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение