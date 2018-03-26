Белый дом пояснил отношение Трампа к России 

Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что президент США Дональд Трамп, несмотря на высылку 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля, по-прежнему открыт к взаимодействию с Россией в некоторых вопросах.
«Наши отношения с Россией зависят исключительно от России, Владимира Путина и российских высокопоставленных чиновников. Мы хотим иметь взаимовыгодные отношения. Президент хочет работать с Россией. Но иногда этому мешают их действия — отравление в Великобритании поставило под угрозу не только двух людей, но и других невинных граждан», — цитирует РИА «Новости» Шаха.
По его словам, США и союзники не могут оставлять такие ситуации без ответа. «Но президент открыт к работе с Россией по вопросам, вызывающим взаимное беспокойство, включая терроризм и другие», — отметил он.
В понедельник сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».