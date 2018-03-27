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Трамп обсудил с Макроном высылку российских дипломатов
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Трамп обсудил с Макроном высылку российских дипломатов 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © AFP 2018 / Nicholas Kamm
Президент США Трамп обсудил действия западных союзников и высылку российских дипломатов с президентом Франции, сообщил Белый дом по итогам состоявшегося телефонного разговора двух лидеров.
"Оба лидера выразили поддержку жесткому ответу Запада на осуществленную Россией химическую атаку в Солсбери в Великобритании, в том числе высылку большого числа российских разведчиков на обоих берегах Атлантики", — сообщил Белый дом.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В понедельник ряд стран, в том числе США, Канада, Германия, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, власти США приняли решение выслать 48 дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".
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