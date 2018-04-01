Ещё
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Германии назвал высылку российских дипломатов «сигналом единства» ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал о значении решения о высылке российских дипломатов из стран ЕС.
"Тесная сплоченность европейцев при выборе мер в отношении России была важна не только как проявление солидарности с Великобританией, но и как сигнал единства", — заявил Маас в интервью Bild.
При этом он отметил, что ЕС нуждается в России как в важной опоре международного порядка и как в партнере по урегулированию региональных конфликтов и разоружению.
"В связи с этим мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова", — подчеркнул он.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ Москва также объявила о высылке дипломатов и других зеркальных мерах.
>> Россия начала высылать западных дипломатов
Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает. Никаких доказательств в пользу британской версии до сих пор не представлено.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
РИА Новости: последние новости
Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс Экс-посол Британии рассказал, кому могло быть выгодно отравление Скрипаля Турция осудила Грецию за включение спорных островов в экопрограмму ЕС
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»103
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»178
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ443
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля292
Таджикская авиакомпания остановила полеты в Россию39
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение