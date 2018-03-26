Северная Корея отказалась от визита Psy

КНДР отказалась от визита южнокорейского рэпера Psy, сообщает The Korea Times.

С предложением организовать такую поездку к Пхеньяну обращался Сеул . По имеющимся данным, музыкант мог войти в состав группы артистов, которые должны выступить в Северной Корее.

Против приезда Psy якобы высказалась знаменитая певица из КНДР Хён Сон Воль.

Пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея, со своей стороны, сказал, что подтверждения таких сообщений у них нет.

Подробности о грядущих выступлениях, в том числе список исполнителей и график концертов, ожидаются во вторник, 27 марта.

Ранее сообщалось, что клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy перестал быть самым популярным видео YouTube.