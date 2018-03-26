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Северная Корея отказалась от визита Psy
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Северная Корея отказалась от визита Psy 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Сергей Ежов
КНДР отказалась от визита южнокорейского рэпера Psy, сообщает The Korea Times.
С предложением организовать такую поездку к Пхеньяну обращался Сеул. По имеющимся данным, музыкант мог войти в состав группы артистов, которые должны выступить в Северной Корее.
Против приезда Psy якобы высказалась знаменитая певица из КНДР Хён Сон Воль.
Пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея, со своей стороны, сказал, что подтверждения таких сообщений у них нет.
Подробности о грядущих выступлениях, в том числе список исполнителей и график концертов, ожидаются во вторник, 27 марта.
Ранее сообщалось, что клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy перестал быть самым популярным видео YouTube.
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