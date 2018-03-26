В Париже отменили «папу» и «маму»

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Le Parisien: ради однополых пар из парижских официальных документов уберут слова «отец» и «мать» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Парижа единогласно проголосовали за введение в официальный документооборот обозначений «родитель 1» и «родитель 2» вместо традиционных «отец» и «мать», сообщает Le Parisien. Эта мера должна положить конец дискриминации однополых пар, обращающихся в городские органы власти, считают парижские депутаты и представители мэрии.
Власти Парижа единогласно проголосовали за замену в официальных документах традиционных обозначений «отец» и «мать» на «родитель 1» и «родитель 2», сообщает Le Parisien. Цель инициативы — избежать дискриминации однополых пар, составляющих сегодня 3% от общего числа семейных союзов во Франции.
Инициатором внесения поправок в столичный документооборот стала член Парижского совета от партии «Непокорённая Франция» Даниэль Симмоне.
«Ненормально, что административная платформа не позволяет родителям, состоящим в однополом союзе, совершать действия административного характера так же, как и всем остальным», — считает парижский депутат.
С этой точкой зрения согласен и первый заместитель мэра Парижа Бруно Жуйар. По его мнению, действующий документооборот «не принимает в расчёт законодательных преобразований и должен быть изменён».
По словам издания, с 2013 года, когда был принят закон о «браке для всех», у однополых пар, обращавшихся в государственные органы по поводу своего родительского статуса, не было возможности пользоваться документами, «адаптированными к их ситуации». Как отмечает Le Parisien, до сегодняшнего дня в записях актов гражданского состояния использовались исключительно обозначения «отец» и «мать».
Как напоминает газета, обозначения «родитель 1» и «родитель 2» уже введены в официальный оборот в Канаде, однако во Франции такая мера вводится впервые. При этом в некоторых коммунах обозначения «родитель 1» и «родитель 2» приняты в обращение в школьной документации, а также в формулярах для предоставления субсидий многодетным семьям Национальной компании французских железных дорог.
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