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Каталонских политиков обвинили в насилии
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МВД Испании обвинило движение за независимость Каталонии в насилии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо обрушился с критикой на идеологов движения за независимость Каталонии, которые говорят о мирном протесте, но при этом в автономном сообществе происходят массовые беспорядки.
"Беспорядки в Каталонии имеют насильственный характер. При этом лидеры движения за независимость говорили, что они — мирное движение. Вчера 92 человека в Барселоне пострадали, 23 из них — представители каталонских правоохранительных органов. Были задержаны девять человек, пятеро были освобождены", — заявил Соидо на пресс-конференции.
Он отказался отвечать на вопрос, было ли скоординировано задержание бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии между немецкими и испанскими правоохранительными органами.
Глава МВД также заявил, что Пучдемон и другие каталонские политики "задержаны не за идеи, а за их действия".
"В Испании уже давно не существует политзаключенных… Они не могут сейчас представлять себя жертвами, правосудие в Испании как и во всех странах ЕС одинаково для всех", — добавил министр на пресс-конференции в Мадриде.
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