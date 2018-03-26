Каталонских политиков обвинили в насилии

МВД Испании обвинило движение за независимость Каталонии в насилии

"Беспорядки в Каталонии имеют насильственный характер. При этом лидеры движения за независимость говорили, что они — мирное движение. Вчера 92 человека в Барселоне пострадали, 23 из них — представители каталонских правоохранительных органов. Были задержаны девять человек, пятеро были освобождены", — заявил Соидо на пресс-конференции. Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо обрушился с критикой на идеологов движения за независимость Каталонии, которые говорят о мирном протесте, но при этом в автономном сообществе происходят массовые беспорядки.

Он отказался отвечать на вопрос, было ли скоординировано задержание бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии между немецкими и испанскими правоохранительными органами.