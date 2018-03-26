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Косовская полиция задержала сербского министра
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Косовская полиция задержала сербского министра 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Косовске-Митровице на севере Косово задержан сербский министр по делам автономного края и Метохии Марко Джурич и его помощник. Задержание провел спецназ косовской полиции. Это произошло во время общения министра с местными жителями. При задержании граждане попытались защитить сербского министра от полиции непризнанного Белградом Косово. Но спецназ применил слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Задержанного сербского министра полиция увезла в Приштину, сообщает ТАСС. В Косовске-Митровице включены сирены. У моста, разделяющего город на сербскую и албанскую части собираются толпы возмущенных людей. Занятия в школах прекращены, школьники распущены по домам.
Приштина запретила въезд в Косово министра обороны Сербии Александру Вулину, министру культуры и средств массовой информации Владану Вукосавлевичу, главе канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Марко Джуричу, главе президентской администрации Николе Селаковичу, другим представителям Белграда. Любой, кто пройдет контрольный пост Яринье (граница Сербии и автономного края Косово и Метохия) без разрешения, будет арестован, заранее предупредил глава МИД самопровозглашенного Косова Беджет Пацоли. Марко Джурич и Никола Селакович прибыли в сербский анклав в Косове вопреки запрету.
19 лет назад США начали бомбардировки Белграда под флагом защиты косоваров от сербской армии. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, в том числе 89 детей. Еще около 12,5 тысячи человек получили ранения. С тех пор Косово стало криминальным анклавом, через который проходит наркотранзит в Европу.
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