Косовская полиция задержала сербского министра

В Косовске-Митровице на севере Косово задержан сербский министр по делам автономного края и Метохии Марко Джурич и его помощник. Задержание провел спецназ косовской полиции. Это произошло во время общения министра с местными жителями. При задержании граждане попытались защитить сербского министра от полиции непризнанного Белградом Косово. Но спецназ применил слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Задержанного сербского министра полиция увезла в Приштину, сообщает ТАСС . В Косовске-Митровице включены сирены. У моста, разделяющего город на сербскую и албанскую части собираются толпы возмущенных людей. Занятия в школах прекращены, школьники распущены по домам.

Приштина запретила въезд в Косово министра обороны Сербии Александру Вулину, министру культуры и средств массовой информации Владану Вукосавлевичу , главе канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Марко Джуричу, главе президентской администрации Николе Селаковичу, другим представителям Белграда. Любой, кто пройдет контрольный пост Яринье (граница Сербии и автономного края Косово и Метохия) без разрешения, будет арестован, заранее предупредил глава МИД самопровозглашенного Косова Беджет Пацоли. Марко Джурич и Никола Селакович прибыли в сербский анклав в Косове вопреки запрету.