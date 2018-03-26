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Против Порошенко выдвинули обвинения
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Украинский народный трибунал выдвинул обвинения против Порошенко 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины (УНТ) выдвинул обвинения восьми представителям нынешнего украинского режима.
Об этом в понедельник сообщила председательствующий судья УНТ Елена Шишкина.
"Обвинения в данном уголовном деле выдвинуты против восьми человек — это президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер Арсений Яценюк", — приводит ее слова Донецкое агентство новостей.
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