Против Порошенко выдвинули обвинения

Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины (УНТ) выдвинул обвинения восьми представителям нынешнего украинского режима.
Об этом в понедельник сообщила председательствующий судья УНТ Елена Шишкина.
"Обвинения в данном уголовном деле выдвинуты против восьми человек — это президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер Арсений Яценюк", — приводит ее слова Донецкое агентство новостей.