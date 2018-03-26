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Британия начала арестовывать имущество россиян
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Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России, происхождение которого неизвестно.
Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллине министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
"В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы. Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения, — цитирует Уильямсона портал Delfi. — Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, для этого уже предприняты необходимые шаги".
С 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO). Данный инструмент, предусмотренный вступившим в нынешнем году в силу законом "О криминальных финансах", позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств.
Если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест. При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц".
15 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил возможность ареста на территории своей страны активов богатых россиян, связанных с президентом России Владимиром Путиным. За день до этого британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Российская сторона категорически отвергла обвинения.
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