Эрдоган назвал стратегическую цель

Эрдоган назвал вступление в Евросоюз стратегической целью Турции

"Развитие отношений Турции с ЕС прошло во время нашего правления самое большое расстояние. Есть вопросы, которые имеют только технический характер. Невзирая на мины, мы продолжаем идти по этому пути и не дадим возможностей тем, кто препятствует нашему полному вступлению. Это наша стратегическая цель", — заявил Эрдоган журналистам перед отбытием в Варну на встречу на высшем уровне ЕС — Турция. Вступление Турции Евросоюз остается стратегической целью Анкары , заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Он призвал ЕС убрать "искусственные политические препоны" для вступления Турции в ЕС и не применять двойные стандарты. "Мы выполнили все пункты (для вступления в ЕС — ред.), по которым договорились", — добавил Эрдоган.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.