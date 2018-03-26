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Эрдоган назвал стратегическую цель
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Эрдоган назвал вступление в Евросоюз стратегической целью Турции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Emrah Gurel
Вступление Турции в Евросоюз остается стратегической целью Анкары, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Развитие отношений Турции с ЕС прошло во время нашего правления самое большое расстояние. Есть вопросы, которые имеют только технический характер. Невзирая на мины, мы продолжаем идти по этому пути и не дадим возможностей тем, кто препятствует нашему полному вступлению. Это наша стратегическая цель", — заявил Эрдоган журналистам перед отбытием в Варну на встречу на высшем уровне ЕС — Турция.
Он призвал ЕС убрать "искусственные политические препоны" для вступления Турции в ЕС и не применять двойные стандарты. "Мы выполнили все пункты (для вступления в ЕС — ред.), по которым договорились", — добавил Эрдоган.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.
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