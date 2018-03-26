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В США назвали условия для продолжения диалога с Россией
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В США назвали условия для продолжения диалога с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Alex Brandon
Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией, но только "в случае изменения ее поведения", сообщил в понедельник высокопоставленный сотрудник Белого дома.
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