Япония ждет от Китая разъяснений из-за визита Ким Чен Ына

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио испытывает большой интерес к визиту северокорейского лидера в Китай и ожидает от Пекина развернутых объяснений, передает агентство Киодо.

"Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее. Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая", — приводит агентство слова премьер-министра.