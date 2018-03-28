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Япония ждет от Китая разъяснений из-за визита Ким Чен Ына
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Япония ждет от Китая разъяснений из-за визита Ким Чен Ына 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Ju Peng
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио испытывает большой интерес к визиту северокорейского лидера в Китай и ожидает от Пекина развернутых объяснений, передает агентство Киодо.
"Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее. Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая", — приводит агентство слова премьер-министра.
Визит лидера в Китай КНДР Ким Чен Ына с супругой прошел 25-27 марта под покровом тайны: сообщения о нем появились после отъезда правительственного поезда из Пекина. Ранее Китай направил пояснения президенту США Дональду Трампу.
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