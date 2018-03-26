Солдат караула Порошенко потерял сознание‍

Видео: Солдат почетного караула Порошенко потерял сознание‍

В Киевской области в ходе выступления украинского президента Петра Порошенко солдат почетного караула потерял сознание. Трансляцию церемонии вел телеканал "112 Украина ".

Инцидент произошел во время минуты молчания на мероприятиях, посвященных годовщине Национальной гвардии. Потерявший сознание знаменосец прислонился спиной к забору, и гвардейцы успели подхватить товарища.

Напомним, что подобная история происходит уже не в первый раз. В мае 2014 года караульный потерял сознание во время инаугурации Порошенко.