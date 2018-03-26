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В ДНР погибли два человека из-за обстрелов ВСУ
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В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны ВСУ 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки. Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта.
"Вчера в результате обстрела Горловки из зенитной установки погибла женщина 1952 года рождения. Кроме того, при защите нашей республики от украинской агрессии получил ранения, не совместимые с жизнью, один военнослужащий вооруженных сил ДНР", — сказал Басурин. Он также не исключил усиления обстрелов на горловском направлении в ближайшее время.
По словам Басурина, украинские силовики перебросили артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе.
"Нашей разведкой установлено прибытие в район Старогнатовки (под контролем силовиков — ред.) в девяти километрах от линии соприкосновения, в нарушение минских договоренностей, взвода самоходных артиллерийских установок "Акация" калибром 152 миллиметра", — сказал он.
Представитель оперативного командования ДНР призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать это нарушение.
"Только ваше оперативное вмешательство позволит предотвратить готовящийся обстрел украинской артиллерией наших населенных пунктов", — заявил Басурин.
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