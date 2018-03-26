В ДНР погибли два человека из-за обстрелов ВСУ

"Вчера в результате обстрела Горловки из зенитной установки погибла женщина 1952 года рождения. Кроме того, при защите нашей республики от украинской агрессии получил ранения, не совместимые с жизнью, один военнослужащий вооруженных сил ДНР", — сказал Басурин. Он также не исключил усиления обстрелов на горловском направлении в ближайшее время.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки. Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта.