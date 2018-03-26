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Половина японцев захотели отставки Синдзо Абэ
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Половина японцев захотели отставки премьера Синдзо Абэ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Почти половина японских избирателей считают, что премьер-министр Синдзо Абэ должен уйти, взяв на себя ответственность за скандал с продажей государственной земли.
«Согласно итогам опроса общественного мнения, опубликованному либеральной газетой «Асахи», 48% опрошенных сказали, что Абэ и японское правительство должны уйти в отставку, 39% сказали, что это «необязательно», сообщает Reuters.
На вопрос, почему избиратели поддержали Абэ, 37,8% респондентов ответили, что его правительство «казалось лучше, чем другие».
Реакция японцев связана с подозрениями в продаже государственной земли с огромной скидкой националистическому школьному оператору, который связан с женой Абэ Аки. Это привело к крупнейшему политическому кризису, с которым столкнулся премьер-министр Японии с момента возвращения к власти в 2012 году.
Абэ отрицал, что он или его жена вмешались в продажу или участвовали в изменении документов, связанных со сделкой, в которой были удалены упоминания политика и его жены.
Поддержка Абэ снизились до 32,6%, что на 11,7% меньше, чем месяц назад.
Отвечая на вопрос о скандале с продажей земли в парламентском комитете в понедельник, Абэ повторил, что, будучи главой правительства, он несет ответственность за то, что избиратели теряют доверие к его администрации, но отрицает, что он или его жена были непосредственно вовлечены в продажу земли.
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