Половина японцев захотели отставки Синдзо Абэ

Половина японцев захотели отставки премьера Синдзо Абэ

«Согласно итогам опроса общественного мнения, опубликованному либеральной газетой «Асахи», 48% опрошенных сказали, что Абэ и японское правительство должны уйти в отставку, 39% сказали, что это «необязательно», сообщает Reuters. Почти половина японских избирателей считают, что премьер-министр Синдзо Абэ должен уйти, взяв на себя ответственность за скандал с продажей государственной земли.

На вопрос, почему избиратели поддержали Абэ, 37,8% респондентов ответили, что его правительство «казалось лучше, чем другие».

Реакция японцев связана с подозрениями в продаже государственной земли с огромной скидкой националистическому школьному оператору, который связан с женой Абэ Аки. Это привело к крупнейшему политическому кризису, с которым столкнулся премьер-министр Японии с момента возвращения к власти в 2012 году.

Абэ отрицал, что он или его жена вмешались в продажу или участвовали в изменении документов, связанных со сделкой, в которой были удалены упоминания политика и его жены.

Поддержка Абэ снизились до 32,6%, что на 11,7% меньше, чем месяц назад.

Отвечая на вопрос о скандале с продажей земли в парламентском комитете в понедельник, Абэ повторил, что, будучи главой правительства, он несет ответственность за то, что избиратели теряют доверие к его администрации, но отрицает, что он или его жена были непосредственно вовлечены в продажу земли.