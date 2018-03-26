Польша задержала российского «шпиона»

Польские СМИ сообщили о задержании российского «шпиона»

"Агентство внутренней безопасности задержало подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России", — сообщает Польское телевидение. Польские СМИ сообщили в понедельник, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России

Телеканал утверждает, что задержанный "интересовался деятельностью министерства энергетики" Польши и поддерживал контакты с "офицерами разведки, действующими под дипломатическим прикрытием".

В свою очередь портал Wirtualna Polska пишет, что подозреваемого зовут Марек В., он являлся сотрудником министерства энергетики . Другие подробности о личности задержанного не сообщаются.