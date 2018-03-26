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Польша задержала российского «шпиона»
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Умер Сергей Мавроди

Польские СМИ сообщили о задержании российского «шпиона» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
Польские СМИ сообщили в понедельник, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России.
"Агентство внутренней безопасности задержало подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России", — сообщает Польское телевидение.
Телеканал утверждает, что задержанный "интересовался деятельностью министерства энергетики" Польши и поддерживал контакты с "офицерами разведки, действующими под дипломатическим прикрытием".
В свою очередь портал Wirtualna Polska пишет, что подозреваемого зовут Марек В., он являлся сотрудником министерства энергетики. Другие подробности о личности задержанного не сообщаются.
Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.
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