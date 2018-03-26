Ещё
Автора Gangnam Style пошлют в Северную Корею
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автора Gangnam Style пошлют в Северную Корею 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Южнокорейского музыканта PSY, получившего известность в 2012 году благодаря хиту Gangnam Style, планируют отправить на гастроли в КНДР. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 26 марта.
Отмечается, что концерты желает организовать правительство Южной Кореи. PSY может выступить на мероприятиях, которые пройдут в Пхеньяне с 31 марта по 3 апреля.
В мае 2017-го PSY выпустил два новых музыкальных видео на композиции I LUV IT и New Face.
Клип на песню Gangnam Style вышел в июле 2012-го и собрал более трех миллиардов просмотров. В 2014-м ролик сломал счетчик просмотров YouTube.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди307
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия341
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП184
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово94
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку140
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение