Обзор зарубежных СМИ: Британии нужна «аннексия» Россией

ВМС Украины пожертвовали собой

Военно-морские силы Украины «принесли себя в жертву» во время присоединения Крыма России . Об этом каналу «112» рассказала помощница командующего ведомства Марина Каналюк. По ее словам, оставшиеся без руководства ВМС «тянули время», чтобы дать возможность другим структурам страны создать «условия для применения» Вооруженных сил, что и было ими сделано, приняв форму так называемой антитеррористической операции.

«Поверьте — это было непросто», — подчеркнула она.

«Путин не русский Джеймс Бонд»

Прошедшие в России выборы доказали, что Владимир Путин — «самый сильный человек в мире», считает автор заметки в иракском издании Saut al-Iraq. По его словам, сила Путина в приверженности защите интересов и безопасности своей страны, а давление Запада привело лишь к «беспрецедентному» росту его популярности как в России, так и за рубежом.

«Путин не русский Джеймс Бонд, а гражданин, который стремится защитить интересы России», — уверен журналист.

«Помощь Украине — национальный интерес США»

Помощь Украине на фоне расширения Россией масштабов «войны» против Запада является национальным интересом США, а военно-морская сфера — одной из «недооцененных» областей для этого, считают в американском аналитическом центре Atlantic Council. Так, в центре уверены, что Украине срочно необходимы морская дозорная служба, чтобы предотвратить «внезапные действия России», ненужные США и НАТО корабли, их оснащение и обучение их экипажей.

«Украинская Жанна д'Арк»

Арест депутата Верховной Рады Надежды Савченко может быть «сигналом» оппонентам действующей власти Украины в военных кругах перед выборами президента 2019 года, сообщает французская газета Liberation. По словам автора статьи, «украинская Жанна д'Арк» разочаровала общественное мнение страны и даже своих политических сторонников, а отсутствие арестов других участников госпереворота кроме одного может свидетельствовать о том, что ситуация с Савченко является «сигналом» оппозиции от власти, а также о ее реальном страхе перед государственным переворотом.

«Аннексия» Россией — решение проблем Великобритании