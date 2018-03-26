Польша напомнила Киеву о героизации Бандеры

МИД Польши: героизация на Украине Бандеры отравляет двусторонние отношения

Польши Бартош Цихоцкий. Героизация Киевом Организации украинских националистов (запрещена в РФ ) отравляет польско-украинские отношения. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил заместитель главы МИД

"Это досадный случай, но я хотел бы заступиться. Мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры, — сказал дипломат. — Это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения". В качестве примера дипломат привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице имени Степана Бандеры (лидер украинского националистического движения).

"Он направлен только на освещение темных страниц истории "Украинской повстанческой армии" (УПА — запрещена в РФ), — сказал он. — В конце концов на Украине действует закон о запрете критики УПА. А он пугает поляков, которые ездят на Украину, и ограничивает свободу научных исследований на тему преступных страниц истории УПА". По словам Цихоцкого, принятый недавно в Польше закон об Институте национальной памяти, который поставил лидеров украинского националистического движения вне закона и вызвал возмущение в Киеве, не представляет угрозы для украинских граждан в Польше.

Вопрос о нежелании Киева признавать ответственность украинских националистов за массовые убийства поляков в первой половине ХХ века стал в последние годы главным раздражителем в отношениях двух стран. Резкое обострение произошло после того, как нынешнее руководство Украины признало деятельность Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) борьбой за независимость страны. После подписания в мае 2015 года президентом Петром Порошенко специального закона на этот счет по всей Украине главарям националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу стали устанавливать памятники, называть в их честь улицы, проводить памятные акции и факельные шествия.

Сенат Польши 1 февраля этого года принял закон, в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за отрицание преступлений украинских националистов, в частности массовых убийств поляков в 1942-1945 годах на Волыни. Тогда, по разным оценкам, погибли до 200 тысяч поляков. В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.