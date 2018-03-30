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Задержание «Норда»: капитан судна попал в больницу
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Задержание «Норда»: капитан судна попал из СИЗО в больницу 

РИА Новости 30 марта 2018
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко госпитализировали. Об этом сообщил РИА Новости адвокат экипажа Дмитрий Щербина.
По его словам, у капитана начались проблемы с сердцем и давлением, после чего его перевели из изолятора временного содержания в больницу Херсона.
Судебное заседание по избранию Горбенко меры пресечения запланировано на четверг, добавил Щербина.
Обвинения против капитана
Генпрокуратура Украины ранее предъявила Горбенко подозрение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее капитан сообщал, что пограничники в разговорах с экипажем заявляли, что задержанных отпустят, если они признают себя гражданами Украины.
"Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались", — сказал Горбенко в интервью RT, добавив, что силовики ссылаются на недавно принятый на Украине закон "О временно оккупированных территориях", по которому Киев считает недействительными выданные в Крыму документы.
Кроме того, по словам капитана, недействительными признаны все судовые документы. "Только что российский флаг спустить не приказали — он до сих пор поднят", — отметил Горбенко.
Унижения и издевательства
Экипаж "Норда", по словам рыбаков и их представителей, подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны пограничников и сотрудников СБУ.
Так, ранее Горбенко сообщал, что моряки вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы, а пограничники долго не давали вывезти с судна бак с отходами.
Кроме того, капитан заявил, что сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. Экипаж не может удостовериться в сохранности приборов, поэтому на судне, по его словам, в любой момент может начаться пожар.
Горбенко также заявил, что после ареста "Норда" он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, при этом в госпитализации им отказали. "Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар", — рассказал шкипер.
Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. У всех были российские паспорта, которые они получили в Керчи.
Москва вручила ноту протеста поверенному в делах Украины в России. Ведомство потребовало от Киева незамедлительно освободить российских граждан с "Норда". Поверенному указали, что моряки содержатся в нечеловеческих условиях. Кроме того, российская сторона призвала вернуть судно владельцу.
Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.
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