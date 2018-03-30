Украинский суд арестовал захваченное судно РФ

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Украинский суд арестовал крымское судно «Норд» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Украинский суд арестовал задержанное ранее украинскими пограничниками крымское рыболовецкое судно "Норд", сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
>> МИД потребовал освободить экипаж судна «Норд»
"Продолжаем работу по задержанному судну "Норд", в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины — ред.), которым на это судно нарушителя наложен арест", — написала Сарган в Twitter.
Крымское управление ФСБ ранее возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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