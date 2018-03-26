Призыв вступать в ВСУ разместили на выезде с кладбища

В Киеве рекламу с призывом вступать в ВСУ разместили на выезде с кладбища

Неудачно размещенную рекламу обнаружил волонтер «АТО» Андрей Мочанов.

Украинские рекламщики установили билборд с призывом вступать в ряды ВСУ на месте, где его смогут увидеть ли те, кто выезжает с кладбища или крематория.

Видео было опубликовано в социальной сети Facebook. Автором ролика является волонтер «АТО» Алексей Мочанов

«Те, кто возвращаются с кладбища, вряд ли в настроении сразу пойти и, похоронив кого-то, устроиться в Силу специальных операций. Этот плакат абсолютно не работает, я уверен», — подчеркнул Мочанов. Он выразил надежду, что ВСУ «за это не платило, и это — подарок», отметив при этом, что за бесплатно и уксус сладкий.