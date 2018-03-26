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Призыв вступать в ВСУ разместили на выезде с кладбища
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В Киеве рекламу с призывом вступать в ВСУ разместили на выезде с кладбища 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Алексей Мочанов / Facebook
Неудачно размещенную рекламу обнаружил волонтер «АТО» Андрей Мочанов.
Украинские рекламщики установили билборд с призывом вступать в ряды ВСУ на месте, где его смогут увидеть ли те, кто выезжает с кладбища или крематория.
Видео было опубликовано в социальной сети Facebook. Автором ролика является волонтер «АТО» Алексей Мочанов.
Он выразил надежду, что ВСУ «за это не платило, и это — подарок», отметив при этом, что за бесплатно и уксус сладкий.
«Те, кто возвращаются с кладбища, вряд ли в настроении сразу пойти и, похоронив кого-то, устроиться в Силу специальных операций. Этот плакат абсолютно не работает, я уверен», — подчеркнул Мочанов.
Ранее ВСУ уличили в продаже снайперских винтовок НАТО ополченцам ДНР.
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