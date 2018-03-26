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Потасовка произошла у консульства Польши в Киеве
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СМИ сообщили о потасовке у здания консульства Польши в Киеве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Потасовка произошла возле здания консульства Польши в Киеве, охраннику дипведомства плюнули в лицо, сообщило в понедельник интернет-издание "Обозреватель".
"У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60 около 23.30 (совпадает с мск) в воскресенье, 25 марта, случилась потасовка", — говорится в сообщении.
По данным издания, трое неизвестных людей, предположительно, граждан Белоруссии, подошли к охраннику, один из них плюнул в лицо охраннику и убежал.
Остальные устроили потасовку, в итоге двоих задержали прибывшие на место полицейские. Предположительно, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения, добавили в издании.
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