Сестра рассказала о жалобах Савченко

Сестра Савченко заявила, что Надежду содержат в неотапливаемом СИЗО

"Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается", — сказала Вера Савченко во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина". Она также сообщила, что общается с сестрой через адвокатов. Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

Вера Савченко также не верит, что суд удовлетворит апелляционную жалобу на арест ее сестры, которую планируют подать адвокаты.

"Нет, это ручной суд, ручной судья", — сказала она.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.