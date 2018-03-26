Ещё
Сестра рассказала о жалобах Савченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Сестра Савченко заявила, что Надежду содержат в неотапливаемом СИЗО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный изолятор, где содержат депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов, не отапливают, ведется видеонаблюдение, заявила в понедельник ее сестра Вера Савченко.
Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. В суде она заявила, что объявляет голодовку.
"Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается", — сказала Вера Савченко во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина". Она также сообщила, что общается с сестрой через адвокатов.
Вера Савченко также не верит, что суд удовлетворит апелляционную жалобу на арест ее сестры, которую планируют подать адвокаты.
"Нет, это ручной суд, ручной судья", — сказала она.
По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".
РИА Новости: последние новости
Новый советник Трампа в 2013 году записал обращение к российским сенаторам СМИ сообщили о потасовке у здания консульства Польши в Киеве На юге Франции неизвестный открыл огонь по спецназу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово244
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку154
«Это просто ужас…»313
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово131
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста69
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
04:47
В лифте ТЦ в Кемерово нашли два тела
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение