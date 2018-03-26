Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку

Украина ищет обход своих же санкций

Посольство РФ пригрозило США «уроном»

Посольство России в США призвало Белый дом сделать «внушение» Великобритании , оказать ей помощь, «основанную на мудрой сдержанности», и предотвратить негативные последствия «фейк-истории» с ложными обвинениями в отравлении шпиона Сергея Скрипаля в адрес России. Об этом сообщает официальная страница диппредставительства в соцсети Facebook. Также в сообщении сказано, что отношения Москвы и Вашингтона, от которых зависит «стратегическая стабильность» всего мира, все еще имеют «немного позитива» и не должны быть заложником «явно срежиссированных сюжетов».

«Любые советы "наказать Россию" — предложения нанести как минимум этот же урон самим себе», — подчеркнули дипломаты.

WADA может сменить имя

Всемирное антидопинговое агентство может провести ребрендинг, в рамках которого название организации будет изменено. Об этом директор по коммуникациям WADA Кэтрин Маклин сообщила Inside the Games. По ее словам, смена названия могла бы помочь увеличить финансирование организации для «радикального» улучшения борьбы с допингом и всего мирового спорта. Кроме того, ребрендинг может поспособствовать сотрудничеству WADA с «большими» компаниями, которые в данный момент не хотят ассоциироваться с антидопингом, который считают «негативом».

Россия нашла подлодки НАТО в Арктике

Российские противолодочные самолеты Ту-142 обнаружили в Арктике подводные лодки НАТО, которые отрабатывали массированный ракетный удар, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России . Собеседники издания рассказали, что на прошлой неделе два самолета противолодочной авиации Северного флота ВМФ РФ провели доразведку района проведения учений НАТО в море Бофорта, обнаружили, классифицировали и взяли на сопровождение атомные подлодки Военно-морских сил США и Великобритании, а затем вернулись в места постоянного базирования.

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