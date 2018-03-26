Ещё
Израиль по ошибке задействовал батареи ПРО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль по ошибке задействовал батареи ПРО на границе сектора Газа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
В армии Израиля признали, что батареи ПРО «Железный купол» и система воздушной тревоги на границе с сектором Газа были активированы по ошибке.
В сообщении армейской пресс-службы уточняется, что с палестинской стороны ракетных обстрелов не было.
«Обстрела в направлении Израиля не было (…) Тревога была активирована батареями «Железный купол», которые среагировали на огонь из стрелкового оружия», — передает РИА «Новости».
Тем временем местное телевидение показало любительские видеозаписи, которые запечатлели многочисленные пуски противоракет в районе Ашкелона, где за вечер несколько раз сработали системы оповещения об обстреле, призвав 130 тыс. жителей города укрыться в бомбоубежищах.
В СМИ появилась информация, что пулеметный огонь, который мог стать причиной сбоя, был результатом масштабных учений, которые в воскресенье проводили в секторе Газа боевики ХАМАС.
Ранее, в феврале, израильские ВВС и палестинские боевики обменялись ракетными ударами.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Часть стран ЕС отказалась принимать меры против России по делу Скрипаля Эстония задумалась о высылке российских дипломатов из-за Скрипаля Экс-посол Британии предрек потепление в отношениях России и Великобритании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку43
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово57
Захарова пообещала Лондону сюрприз584
Спасение людей в Кемерово попало на видео249
Польша нашла альтернативу российскому газу250
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
00:34
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку
В мире
Бодрая лошадь сбросила ездоков и умчалась
Происшествия
США показали прототип звукового оружия
Оружие
03:35
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:00
Родственница Тулеева погибла в ТЦ в Кемерово
Пожары ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение