Израиль по ошибке задействовал батареи ПРО на границе сектора Газа

армии Израиля признали, что батареи ПРО «Железный купол» и система воздушной тревоги на границе с сектором Газа были активированы по ошибке.

«Обстрела в направлении Израиля не было (…) Тревога была активирована батареями «Железный купол», которые среагировали на огонь из стрелкового оружия», — передает РИА «Новости». В сообщении армейской пресс-службы уточняется, что с палестинской стороны ракетных обстрелов не было.

Тем временем местное телевидение показало любительские видеозаписи, которые запечатлели многочисленные пуски противоракет в районе Ашкелона, где за вечер несколько раз сработали системы оповещения об обстреле, призвав 130 тыс. жителей города укрыться в бомбоубежищах.

В СМИ появилась информация, что пулеметный огонь, который мог стать причиной сбоя, был результатом масштабных учений, которые в воскресенье проводили в секторе Газа боевики ХАМАС

Ранее, в феврале, израильские ВВС и палестинские боевики обменялись ракетными ударами.