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Порошенко прокомментировал высылку дипломатов
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Порошенко прокомментировал высылку российских дипломатов из Украины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выдворение 13 российских дипломатов укрепит безопасность страны.
Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
"Убежден, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации на Украине", — заявил Порошенко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Он подчеркнул, что дипломатические отношения России и Украины "замороженные". "Мы продолжаем координировать усилия с западными союзниками и партнерами по дальнейшему усилению давления на российского агрессора. Впереди новые санкции, новые ограничения", — добавил Порошенко.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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