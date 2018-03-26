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В Польше снесли памятник солдату Красной армии
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В Польше снесли памятник солдату Красной армии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В польской Легнице снесли известную скульптуру, посвященную Советской армии.
Композиция, в центре которой польский солдат, держа на руках маленькую девочку, жмет руку бойцу Красной армии, украшала город более 60-ти лет. Но было принято решение снести монумент, воздвигнутый в знак благодарности советским воинам.
Жители Легницы оказались крайне этим недовольны. Горожане возмущены и считают, что таким образом власти пытаются переписать историю. Скульптуру сняли с постамента и увезли в неизвестном направлении, несмотря на то, что ранее две трети населения Легницы проголосовали за то, чтобы памятник остался на своем месте.
Между тем, напомним, что это уже не первый случай, когда власти Польши демонтируют памятники, установленные в благодарность Красной армии. Ранее в городе Лидзбарк-Варминьский демонтировали композицию, расположенную в непосредственной близости от российской границы.
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