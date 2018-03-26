В Польше снесли памятник солдату Красной армии

В польской Легнице снесли известную скульптуру, посвященную Советской армии.

Композиция, в центре которой польский солдат, держа на руках маленькую девочку, жмет руку бойцу Красной армии, украшала город более 60-ти лет. Но было принято решение снести монумент, воздвигнутый в знак благодарности советским воинам.

Жители Легницы оказались крайне этим недовольны. Горожане возмущены и считают, что таким образом власти пытаются переписать историю. Скульптуру сняли с постамента и увезли в неизвестном направлении, несмотря на то, что ранее две трети населения Легницы проголосовали за то, чтобы памятник остался на своем месте.