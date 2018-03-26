На Украине рассказали о будущем Надежды Савченко

Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновил заявил, что Надежда Савченко получит минимальный срок заключения.

«По юриспруденции преступление у нее совершено. Она совершила факт преступления — это не посягательство, а уже совершенное преступление, согласно Уголовному кодексу. Но оно не имело последствий, не дошло до той черты, когда произошли особо тяжкие последствия — гибель людей и так далее. Суд может давать минимум», — цитирует слова Чорновила «Обозреватель». По мнению Чорновила, Савченко проходит по тем статьям, согласно которым предусмотрено уголовное наказание. Вместе с тем экс-депутат добавил, что эти статьи «не серьезные», в связи с чем Савченко не могут приговорить к 15 годам лишения свободы.

По его словам, срок будет минимальным в связи с тем, что от действий Савченко не было последствий.