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На Украине рассказали о будущем Надежды Савченко
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На Украине рассказали о будущем Надежды Савченко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что суд на Украине принял постановление арестовать депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко по обвинению в попытке государственного переворота. Сторонники Савченко считают постановление суда противоправным и собираются его обжаловать.
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновил заявил, что Надежда Савченко получит минимальный срок заключения.
По мнению Чорновила, Савченко проходит по тем статьям, согласно которым предусмотрено уголовное наказание. Вместе с тем экс-депутат добавил, что эти статьи «не серьезные», в связи с чем Савченко не могут приговорить к 15 годам лишения свободы.
«По юриспруденции преступление у нее совершено. Она совершила факт преступления — это не посягательство, а уже совершенное преступление, согласно Уголовному кодексу. Но оно не имело последствий, не дошло до той черты, когда произошли особо тяжкие последствия — гибель людей и так далее. Суд может давать минимум», — цитирует слова Чорновила «Обозреватель».
По его словам, срок будет минимальным в связи с тем, что от действий Савченко не было последствий.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «разоблачения», которые украинские спецслужбы провели в отношении народного депутата Надежды Савченко и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, «войдут в учебники».
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