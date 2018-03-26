Почти семь тысяч боевиков покинули сирийский Арбил за двое суток

"Всего за двое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезен 6 441 боевик и члены их семей", — говорится в сообщении. Около 6,5 тысячи боевиков вывезено из населенного пункта Арбил Сирии за двое суток, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам" * из населенного пункта Хараста Восточной Гуты в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.

Сообщается, что по организованному гуманитарному коридору 25 марта было выведено 5 453 боевика и членов их семей, которые на 81 автобусе перевезены в провинцию Идлиб. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.