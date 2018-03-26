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Почти семь тысяч боевиков покинули сирийский Арбил
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Почти семь тысяч боевиков покинули сирийский Арбил за двое суток 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 6,5 тысячи боевиков вывезено из населенного пункта Арбил в Сирии за двое суток, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего за двое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезен 6 441 боевик и члены их семей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам"* из населенного пункта Хараста Восточной Гуты в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.
Сообщается, что по организованному гуманитарному коридору 25 марта было выведено 5 453 боевика и членов их семей, которые на 81 автобусе перевезены в провинцию Идлиб. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
*Террористическая организация, запрещена в России
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