Ещё
Южную Корею окутал ядовитый смог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Южную Корею окутал ядовитый смог 

ТАСС 4 часа назад
Фото: EPA
Правительство Республики Корея ввело в понедельник экстренные меры реагирования в связи с повышенной концентрацией опасных микрочастиц в атмосфере. В настоящее время в среднем по стране их уровень превышает безопасный в четыре-пять раз, сообщает министерство охраны окружающей среды.
Во многих регионах страны власти для борьбы с ядовитым смогом ограничили автомобильный трафик, закрыли общественные парковки, сократили часы работы загрязняющих воздух предприятий. На улицы Сеула выведены все имеющиеся в наличии поливальные машины.
Концентрация наиболее вредных мелкодисперсных частиц PM2.5 в южнокорейской столице превышает 125 микрограмм на кубический метр, при установленном ВОЗ безопасном уровне в 25. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе.
Частицы PM2.5 способны забираться глубоко в дыхательные пути и оседать в легких. Их вдыхание может вызвать раздражение глаз, носа, горла или легких, а также приступы кашля, насморка и удушья. По данным южнокорейских ученых, вредные микрочастицы являются в стране одной из главных причин смертей от респираторных заболеваний.
Национальный центр по изучению окружающей среды сообщает, что повышение концентрации частиц PM2.5 вызвано антициклоном, который в большом количестве принес загрязняющие вещества из соседнего Китая. К "импортному" смогу добавились выбросы, создаваемые промышленным сектором Республики Корея.
ТАСС: последние новости
Болтон записал обращение к властям РФ по просьбе стрелковой ассоциации Террористические акты во Франции. Досье Более 20 человек получили травмы в ходе акций протеста в Барселоне
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово244
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку154
«Это просто ужас…»313
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово131
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста69
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
04:47
В лифте ТЦ в Кемерово нашли два тела
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение