Варшава заявила о заинтересованнности в сохранении ЕС

Дипломат отметил, что при этом со стороны других стран Евросоюза Польша иногда сталкивается с проявлениями протекционизма и усилением государственной поддержки ряда отраслей экономики, чтобы защитить их от конкуренции со стороны стран Восточной Европы.

По мнению дипломата, такие меры, направленные на ограничение конкуренции, грозят ослабить позиции Евросоюза в мировой экономике. "Экономика ЕС становится все менее конкурентоспособной по отношению к экономикам стран Азии, и мы не должны делать ничего, что могло бы ухудшить ситуацию. Мы об этом очень заботимся, и, опять же, это позиция и Вышеградской группы и других стран, которые нас поддерживают в этом плане", — добавил Марчиняк.

Как отметил Марчиняк, "некоторые концерны закрывают заводы в Западной Европе и открывают в Польше и в других странах восточной Европы, поскольку это им выгодно". По его словам, рабочая сила в Польше "профессиональна, хорошо подготовлена, инфраструктура развивается, зарплаты ниже, чем на Западе".